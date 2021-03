Naomi Osaka is woensdag op het prestigieuze toernooi van Miami uitgeschakeld in de kwartfinales. De Japanse zag door toedoen van Maria Sakkari een einde komen aan een indrukwekkende serie van 23 overwinningen op rij.

De 23-jarige Osaka, die als tweede was geplaatst, ging tegen de Griekse hard onderuit. In zeventig minuten tijd wist ze slechts vier games in de wacht te slepen: 0-6, 4-6.

De serie van Osaka begon vorig jaar in New York. Op het voorbereidingstoernooi voor de US Open won ze vier partijen, waarna ze zich vanwege fysieke klachten terugtrok voor de finale tegen Victoria Azarenka. Ze versloeg de Wit-Russin twee weken later alsnog in de eindstrijd van het Grand Slam-toernooi.

Begin dit jaar meldde Osaka zich in Melbourne op een toernooi in de aanloop naar de Australian Open na drie zeges af voor de halve finale tegen Elise Mertens, vanwege een lichte blessure. Ze won daarna met groot machtsvertoon de Australian Open.

Osaka stond voor het eerst in de kwartfinales van het toptoernooi in Florida. Ze had drie van de voorgaande vier partijen tegen Sakkari (25) gewonnen. De Griekse heeft pas één keer een WTA-toernooi op haar naam geschreven. Dat was in 2019 in Rabat.

Sakkari, als 23e geplaatst, speelt in de halve finales tegen de winnares van het duel tussen de Canadese Bianca Andreescu (8) en de Spaanse Sara Sorribes Tormo. De andere halve eindstrijd gaat tussen Ashleigh Barty (1) en Elina Svitolina (5).