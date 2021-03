Ashleigh Barty heeft zich in nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) geplaatst voor de halve finales van het prestigieuze WTA-toernooi in Miami. De titelverdedigster won in de kwartfinales in een hoogstaand duel van Aryna Sabalenka.

Barty rekende in drie sets af met de als zevende geplaatste Sabalenka en won zo voor het eerst in veertien maanden van een toptienspeelster: 6-4, 6-7 (5) en 6-3. "Het was een fantastische partij", zei de nummer één van de wereld. "Het is lang geleden dat ik dit niveau heb gehaald."

De Australische treft in de halve finales Elina Svitolina. De Oekraïense, als vijfde geplaatst bij het toernooi in Florida, won vrij eenvoudig van de Letse Anastasija Sevastova: 6-3 en 6-2.

Barty, die nu tien duels op rij heeft gewonnen in Miami, heeft nog één overwinning nodig om haar eerste positie op de wereldranglijst te behouden. De Japanse Naomi Osaka, winnares van de laatste twee Grand Slam-toernooien (US Open en Australian Open), bedreigt haar.

"Het is fantastisch om de nummer één van de wereld te zijn, maar ik maak me er niet al te druk over. Ik doe mijn best en wil uiteraard graag die positie behouden, maar mijn geluk in het leven is er niet van afhankelijk", zei Barty.

Daniil Medvedev (rechts) krijgt de felicitaties van Frances Tiafoe. Daniil Medvedev (rechts) krijgt de felicitaties van Frances Tiafoe. Foto: Pro Shots

Medvedev door in mannentoernooi

Ook in het mannentoernooi van Miami ligt de nummer één van de plaatsingslijst nog altijd op koers. De Rus Daniil Medvedev bereikte mede dankzij elf aces de kwartfinales door in twee sets te winnen van de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-4 en 6-3.

Miami is het eerste Masters-toernooi sinds Parijs in 2004 waarbij de 'Grote Drie' (Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic) volledig ontbreekt.