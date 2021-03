Raemon Sluiter keert terug als coach in de tennissport. De oud-coach van Kiki Bertens begeleidt sinds kort Tallon Griekspoor, zo meldt de hoogst geplaatste Nederlandse tennisser zaterdag aan De Telegraaf.

De 24-jarige Griekspoor werkt al enige tijd met bondstrainer Dennis Schenk, maar de op Mallorca woonachtige coach kan niet altijd meereizen met de nummer 140 van de wereldranglijst. Daarom is Sluiter aan de begeleidingsstaf toegevoegd.

"Raemon zal dit jaar tien tot vijftien weken met me meegaan en voor Dennis geldt hetzelfde", vertelt Griekspoor aan de krant. "En als Dennis niet in Nederland is, train ik elke dag met Raemon."

De 42-jarige Sluiter was ruim vier jaar coach van Kiki Bertens. Onder leiding van de oud-prof werkte Bertens zich op naar de wereldtop in het vrouwentennis en bereikte ze onder meer de halve finales van Roland Garros (2016). Met een vierde plaats op de wereldranglijst werd ze bovendien de hoogst geklasseerde Nederlandse tennisster aller tijden.

In het najaar van 2019 kwam er een einde aan de samenwerking, omdat Bertens een beter gevoel had bij coach Elise Tamaëla. Sindsdien is de 29-jarige Wateringse mede door blessureleed nooit meer in de buurt gekomen van haar topvorm. Vrijdag verloor ze in Miami nog kansloos van de Russin Liudmila Samsonova, de nummer 126 van de wereld.

Na de breuk met Bertens was Sluiter nog kortstondig coach van de Duitse Julia Görges. Na een proefperiode van ruim drie maanden werd in oktober vorig jaar een punt achter de samenwerking gezet. Niet veel later beëindigde Görges haar loopbaan. Sindsdien had coach Sluiter geen pupil meer onder zijn hoede.