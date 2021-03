Er komt in de derde ronde van het WTA-toernooi van Miami geen Nederlands duel tussen Arantxa Rus en Kiki Bertens. Rus verloor vrijdag in de tweede ronde van Maria Sakkari.

Rus pakte in de hele partij maar twaalf punten in de opslaggames van Sakkari en moest na een uur een kwartier haar tegenstander feliciteren: 2-6 en 3-6.

Rus creëerde geen enkel breakpoint, terwijl Sakkari liefst twaalf breakkansen had in de servicegames van de Nederlandse. De Griekse benutte er vier.

De 25-jarige Sakkari staat 25e op de wereldranglijst en is in Miami als 23e geplaatst. De vijf jaar oudere Rus is de mondiale nummer 84.

De Zuid-Hollandse rekende in de eerste ronde van het prestigieuze hardcourttoernooi in Florida af met de Tsjechische Marie Bouzková (WTA-47). Dat was haar tweede overwinning van 2021.

Bertens had een bye in de eerste ronde. De als tiende geplaatste Nederlandse neemt het later op vrijdag in haar eerste partij op tegen de Russische Liudmila Samsonova, de nummer 126 van de wereld.