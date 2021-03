Ashleigh Barty is in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) met een overwinning aan het sterk bezette toernooi van Miami begonnen. De nummer één van de wereld speelde haar eerste partij buiten Australië in ruim een jaar.

Barty kwam in februari vorig jaar voor het laatst in actie buiten haar thuisland, toen ze in Qatar speelde. Sindsdien koos ze er vanwege de uitbraak van COVID-19 voor om Australië niet meer te verlaten.

In Miami leek haar avontuur snel te stranden, maar Barty werkte in haar partij tegen de Slowaakse Kristína Kucová een matchpoint weg. Na een partij van zo'n 2,5 uur stond er 6-3, 4-6 en 7-5 op het scorebord.

De 24-jarige Barty, die vorige maand op de Australian Open tot de kwartfinales kwam, staat in de volgende ronde van het toernooi in Miami tegenover voormalig Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko.

Ook Kiki Bertens en Arantxa Rus doen mee in Miami. De Nederlandse speelsters komen vrijdagavond in actie tijdens de tweede ronde en treffen elkaar als ze allebei winnen.