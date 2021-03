Vasek Pospisil heeft zijn frustraties over tennisbond ATP op heftige wijze op de baan geuit. De Canadese tennisser is verwikkeld in een oplopend conflict met ATP-baas Andrea Gaudenzi.

Pospisil, die vorig jaar samen met Novak Djokovic uit de spelersraad van de ATP stapte en een eigen vakbond opzette, liet zich in woord en gebaar gaan tijdens zijn partij tegen de Amerikaanse qualifier Mackenzie McDonald (6-3-, 4-6 en 6-3-nederlaag) in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Miami.

De dertigjarige Canadees sloeg in de eerste set uit frustratie een bal de baan af, smeet met zijn racket en kreeg aan het einde van de set een strafpunt nadat hij zich ook verbaal had misdragen. Vanaf zijn stoel aan de zijkant van de baan ging de nummer 67 van de wereld daarna een discussie aan met de umpire, die hem vroeg wat er aan de hand was.

"De voorzitter van de ATP heeft gisteren anderhalf uur tegen me geschreeuwd, tijdens een meeting waarin werd geprobeerd de spelers te verenigen. Anderhalf uur lang. De baas van de ATP. Stuur hem weg. Waarom steun ik dit?", vroeg Pospisil zich wanhopig af.

Daarna riep hij nog enkele scheldwoorden over Gaudenzi. Pospisil bood later via Twitter excuses aan. "Ik had geen respect voor de sport waar ik van houd en dat spijt me echt."

"Ik was nogal gespannen door een ontmoeting tussen de spelers en de ATP-managers de avond hiervoor. Ik onderschatte wat deze emoties met me deden. Ik heb spijt van mijn gedrag op de baan in Miami en de woorden die ik heb gebruikt."