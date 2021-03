Arantxa Rus heeft dinsdag een knappe overwinning geboekt in de eerste ronde van het WTA 1000-toernooi in Miami. Ze was in twee sets te sterk voor de Tsjechische Marie Bouzková: 6-3 en 6-2. In de derde ronde speelt ze mogelijk tegen landgenote Kiki Bertens.

De eerste set tussen Rus en Bouzková werd gekenmerkt door het grote aantal van vijf verloren servicegames. Rus moest haar opslag eenmaal minder inleveren dan haar tegenstander en trok aan het langste eind.

In de tweede set behield de Zuid-Hollandse al haar opslagbeurten en trok ze de partij overtuigend naar zich toe. Met haar 84e plek op de wereldranglijst was Rus op voorhand niet de favoriet tegen de Tsjechische nummer 47.

In de tweede ronde treft Rus met Maria Sakkari (WTA-23) op papier een nog zwaardere opponent. De Griekse had een bye in de eerste ronde. De winnares van dat duel speelt in de derde ronde tegen Bertens, die als tiende geplaatst is in Miami en een bye heeft voor de eerste twee rondes.

Er doen veel wereldtoppers mee aan het hardcourttoernooi in Florida. Onder anderen Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Simona Halep, Sofia Kenin en Karolína Plísková staan op de deelnemerslijst.