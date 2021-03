Juan Martín del Potro wordt dinsdag voor de vierde keer aan zijn rechterknie geopereerd. De 32-jarige Argentijn hoopt door de ingreep komende zomer fit genoeg te zijn om mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Del Potro worstelt al vrijwel zijn hele carrière met blessures. In juni 2019 brak de voormalige nummer drie van de wereld voor de tweede keer in nog geen jaar tijd zijn knieschijf en sindsdien is hij niet meer in actie gekomen.

"Ik heb mijn dokter geraadpleegd en daarna hebben we besloten dat ik weer aan mijn knie word geopereerd", schrijft Del Potro op Instagram. "We kozen eerst voor een behandeling zonder operatie, maar ik heb nog steeds pijn. Aangezien ik nog mee wil doen aan de Spelen, kan ik met spoed onder het mes."

Niet alleen zijn knie speelt Del Potro al jaren parten: de huidige nummer 173 van de wereld kon in 2010 en 2014 slechts op een paar toernooien in actie komen als gevolg van een operatie aan zijn linker- en rechterpols. Door het vele blessureleed heeft hij nooit het uiterste uit zijn veelbelovende carrière kunnen halen.

Juan Martín del Potro won in 2009 de US Open, maar wist door blessureleed nooit alles uit zijn veelbelovende carrière te halen. Foto: ANP

Del Potro veroverde 22 ATP-titels

In 2009 wist Del Potro nog te imponeren door ten koste van Roger Federer de US Open op zijn naam te schrijven. In de halve finales van het Grand Slam-toernooi had de destijds twintigjarige Argentijn al afgerekend met Rafael Nadal, die hij slechts zes games gunde in New York.

Na zijn succes op de US Open haalde Del Potro nog vier keer de halve finales van een Grand Slam-toernooi. In 2018 bereikte de Argentijn door een opgave van Nadal wederom de eindstrijd van de US Open, maar negen jaar na zijn eerste Grand Slam-titel bleek Djokovic in de finale te sterk.

Del Potro won in zijn carrière tot dusver 22 ATP-titels en twee medailles op de Olympische Spelen (brons in 2012 en zilver in 2016). Het olympisch tennistoernooi wordt komende zomer van 24 juli tot en met 1 augustus gehouden in Tokio.