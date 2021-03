Serena Williams heeft zich zondag afgemeld voor het sterk bezette WTA-toernooi van Miami. De 39-jarige Amerikaanse trok zich terug omdat ze nog herstellende is van een operatie aan haar kaak.

"Ik moet me tot mijn spijt terugtrekken voor de Miami Open vanwege een recente ingreep", zegt Williams tegen de Amerikaanse krant Miami Herald. "Miami is een speciaal toernooi voor mij, omdat het mijn thuis is en ik baal ervan dat ik de geweldige fans dit jaar niet ga zien. Ik kijk ernaar uit om terug te keren."

De 23-voudig Grand Slam-winnares schreef het toernooi in Miami acht keer op haar naam. In 2002 triomfeerde ze voor het eerst op het Amerikaanse hardcourt en in 2015 voor het laatst.

Williams kwam iets meer dan een maand geleden voor het laatst in actie. De nummer zeven van de wereld verloor toen in de halve finales van de Australian Open van de latere toernooiwinnares Naomi Osaka.

Djokovic, Nadal en Federer trokken zich ook terug

De afmelding van Williams is de volgende domper voor de organisatie van het toernooi in Miami. Eerder meldden Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer zich af voor het Masters-toernooi in Florida.

Djokovic wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin, Nadal heeft te veel last van zijn rug en Federer, die in 2019 de laatste editie won, kondigde eerder deze maand een rustpauze aan. Ook Dominic Thiem is niet van de partij in Miami.

Het toernooi van Miami begint komende dinsdag en duurt tot en met 3 april. Bij de vrouwen is Kiki Bertens de belangrijkste Nederlandse troef. De Nederlandse maakte onlangs haar rentree en wacht nog op haar eerste overwinning in 2021.