Aslan Karatsev heeft zijn goede start van het seizoen bekroond met zijn eerste ATP-titel. De Russische nummer 42 van de wereld pakte zaterdag de titel in Dubai door in de finale de Zuid-Afrikaanse qualifier Lloyd Harris met 6-3 en 6-2 te verslaan.

Na een partij van ruim vijf kwartier verzilverde de 27-jarige Karatsev, toegelaten op basis van een wildcard, zijn eerste matchpoint met een smash vanuit het achterveld.

Karatsev baarde vorige maand opzien door op de Australian Open door te dringen tot de halve finales, waarin hij verloor van Novak Djokovic. De Rus maakte in Melbourne zijn debuut op een Grand Slam-toernooi.

Met zijn eindzege in Dubai is Karatsev de opvolger van Djokovic, die dit jaar niet meedeed in Dubai. Roger Federer gaf na zijn terugkeer in Doha de voorkeur aan een trainingsperiode en Rafael Nadal legde het aanbod van een wildcard naast zich neer.

Door zijn zege komt Karatsev maandag voor het eerst in zijn loopbaan de top dertig van de wereldranglijst binnen. De Rus stijgt vijftien plaatsen en wordt de mondiale nummer 27.