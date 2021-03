De organisatie van Wimbledon verwacht komende zomer in beperkte mate publiek te kunnen ontvangen in Londen. De toernooiorganisatie baseert het plan onder meer op gesprekken met de overheid en de gezondheidsautoriteiten.

Er wordt onder meer gesproken met de Sports Ground Safety Authority (SGSA), een Britse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de veiligheid van toeschouwers op sportcomplexen in het Verenigd Koninkrijk.

Traditiegetrouw is Wimbledon het derde Grand Slam-toernooi van het jaar. Bij de eerste Grand Slam van 2021, de Australian Open, werd al een beperkt aantal fans toegelaten. Dat is in mei ook de bedoeling bij Roland Garros.

De organisatie van Wimbledon benadrukt zo flexibel mogelijk te willen zijn om zich aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden. De editie van vorig jaar kon door de coronacrisis niet doorgaan.

"Het blijven uitdagende en onzekere tijden", reageert Ian Hewitt, voorzitter van het AELTC, het complex waar Wimbledon gehouden wordt. "Hoewel we de terugkeer naar het normale leven aan de horizon zien, zijn we er nog niet. Daarom hebben we gezorgd voor zowel zekerheid als flexibiliteit in de planning."

Wimbledon staat van 28 juni tot en met 11 juli op het programma. In 2019 kroonde Djokovic zich tot winnaar in het mannentoernooi en was Simona Halep de beste bij de vrouwen.