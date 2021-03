Tallon Griekspoor is er in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) net niet in geslaagd de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco te bereiken. Casper Ruud bleek in de tweede ronde in drie sets te sterk.

De 24-jarige Griekspoor leek op weg naar een stunt tegen de nummer 25 van de wereld uit Noorwegen. Hij verweerde zich kranig en was in de derde set drie punten verwijderd van de overwinning, maar Ruud zegevierde uiteindelijk in de tiebreak: 6-4, 3-6, 6-7 (3).

Daarmee kwam er een einde aan de zegereeks van Griekspoor in Mexico. De Nederlander begon het toernooi in de kwalificaties en rekende daarin af met Hernan Casanova, Thanasi Kokkinakis en Denis Kudla, die hij ook in de eerste ronde van het hoofdschema de baas was.

Door zijn nipte nederlaag tegen de 22-jarige Ruud loopt Griekspoor in de kwartfinales een krachtmeting met Alexander Zverev mis. De Duitser is als tweede geplaatst in Acapulco, achter titelfavoriet Stéfanos Tsitsipás.

Het was de tweede keer dit jaar dat Griekspoor meedeed aan het hoofdschema van een ATP-toernooi. In februari bereikte hij via de kwalificaties het hardcourttoernooi in Marseille, waar hij in de achtste finales werd verslagen door de Fransman Ugo Humbert.

Door zijn prestaties in Mexico zal Griekspoor maandag waarschijnlijk meer dan tien plekken stijgen op de wereldranglijst. Hij bezet momenteel de 154e positie. Botic van de Zandschulp (ATP-149) is op dit moment nog de hoogstgeplaatste Nederlander op de ATP-ranglijst.