Tallon Griekspoor is in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) goed begonnen aan het ATP-toernooi van Acapulco. De Nederlandse nummer 154 van de wereld was in Mexico te sterk voor de Amerikaan Denis Kudla.

Kudla, die 31 plekken hoger staat op de wereldranglijst, moest in drie sets buigen. Het werd 7-6 (4), 4-6 en 6-3 voor Griekspoor, die aan zijn tweede ATP-toernooi van dit kalenderjaar bezig is.

Griekspoor had tijdens de laatste kwalificatieronde in Acapulco ook al van Kudla gewonnen. De Amerikaan mocht als lucky loser echter alsnog meedoen aan het hoofdtoernooi en Griekspoor trof hem in de openingsronde dus opnieuw.

Vorige maand was Griekspoor in Montpellier voor het eerst in een jaar present op een ATP-toernooi. Hij overleefde toen eveneens de openingsronde en werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Fransman Antoine Hoang.

Na zijn winst op Kudla wacht Griekspoor een zware klus in Acapulco. Hij staat in de achtste finales tegenover de Noor Casper Ruud, die als nummer 25 van de wereld als achtste geplaatst is.

Met onder anderen Stéfanos Tsitsipás en Alexander Zverev doen er een aantal grote namen mee in Acapulco. Titelverdediger Rafael Nadal trok zich in de aanloop naar het toernooi terug met een blessure.