Benoît Paire krijgt van de Franse tennisbond FFT geen straf voor zijn wangedrag van de afgelopen weken. De ethische commissie van de bond ziet mede door een excuusbrief van de mondiale nummer 31 af van sancties.

De 31-jarige Paire misdroeg zich de afgelopen jaren wel vaker - zo werd hij in 2016 uit de olympische ploeg van Frankrijk gezet - maar begin deze maand maakte hij het bij het het ATP-toernooi in Buenos Aires wel erg bont.

De drievoudig toernooiwinnaar op de ATP Tour spuugde tijdens zijn tweederondepartij tegen Francisco Cerúndolo meermaals op het gravel, begon een felle discussie met de umpire, kreeg een strafpunt en leek zijn laatste servicegame bewust te verliezen.

Na het duel toonde Paire geen berouw, maar plaatste hij op sociale media een screenshot met het prijzengeld dat hij in zijn carrière bijeen heeft gespeeld (8,5 miljoen dollar, omgerekend ruim 7 miljoen euro). "Aan het einde van de rit is het het waard om een klootzak te zijn", schreef hij erbij.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om te zien hoe Benoît Paire op matchpoint begint met serveren als de ballenjongen nog op de baan staat en de bal bewust uit slaat.

Paire vind ATP Tour 'saai en triest'

De ethische commissie van de Franse bond meldt dinsdag in een verklaring dat Paire de ethische code in het tennis overtreden heeft, terwijl hij als topspeler juist een voorbeeldfunctie zou moeten hebben. "We roepen meneer Paire dan ook op om zich in de toekomst te gedragen zoals verwacht mag worden van een speler van zijn statuur."

Een straf vindt de commissie desondanks niet nodig. "Gezien de excuusbrief die meneer Paire naar ons heeft gestuurd, zijn we van mening dat het voldoende is dat we formeel en publiekelijk hebben vastgesteld dat hij zich niet gehouden heeft aan de ethische code."

Paire werd vorige week bij het toernooi van Santiago in Chili wederom in zijn eerste partij uitgeschakeld. De Fransman schreef na die nederlaag op Instagram dat hij "tennis een smakeloze baan" vindt door alle coronarestricties en dat de "ATP Tour triest, saai en belachelijk is geworden".