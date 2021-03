Rafael Nadal doet volgende week niet mee aan het Masters-toernooi in Miami. De 34-jarige Spanjaard heeft nog te veel last van een rugblessure waar hij al het hele jaar mee kampt.

"Het doet me pijn om jullie te moeten vertellen dat ik niet in actie zal komen in Miami, een stad waar ik gek op ben. Ik moet eerst volledig herstellen en richt me daarna op het gravelseizoen in Europa", schrijft Nadal dinsdag op Twitter.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar liet begin dit jaar de ATP Cup in Melbourne schieten vanwege zijn rugklachten, maar kwam in februari wel 'gewoon' in actie op de Australian Open. De winnaar van 2009 werd in de kwartfinales in vijf sets uitgeschakeld door Stéfanos Tsitsipás.

Sindsdien is Nadal niet meer in actie gekomen. 'Rafa' meldde zich af voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, waar hij voor het eerst sinds 2009 aan mee zou doen, en besloot ook niet in actie te komen in Acapulco en Dubai. Het prestigieuze hardcourttoernooi van Miami komt dus ook nog te vroeg.

Mede door zijn afwezigheid raakte Nadal maandag zijn tweede plek op de wereldranglijst kwijt aan Daniil Medvedev. Het is voor het eerst sinds 2017 dat de gravelkoning niet meer tot de top twee van de wereld behoort.

Nadal richt zich nu op het gravelseizoen, dat voor hem normaal gesproken in de week van 12 april begint met het Masters-toernooi in Monte Carlo. Eind mei start Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat Nadal al dertien keer won.