Alexander Zverev snapt niets van het rankingsysteem dat momenteel in het tennis wordt gehanteerd. De 23-jarige Duitser bezet de zevende plek op de wereldranglijst, maar vindt dat hij veel hoger hoort te staan.

De ATP koos er in juli vorig jaar vanwege de vele tennisloze maanden voor om de ranglijst voorlopig te baseren op behaalde resultaten tussen maart 2019 en december 2020. Normaal gesproken tellen de beste achttien resultaten in een periode van 52 weken.

Het nieuwe systeem is bedoeld om spelers de ruimte te geven om toernooien over te slaan in coronatijd. De alternatieve berekening wordt in ieder geval tot de week van 9 augustus gebruikt.

"De ranglijst is nu niet echt serieus te nemen. Ik zou normaal gesproken in de top vier of top vijf staan, maar we hebben nu te maken met een nogal absurd systeem. Het is zo'n zootje dat je er eigenlijk geen waarde aan moet hechten", zei Zverev dinsdag.

"Ik ben Roger Federers grootste fan, maar hij heeft een jaar lang niet gespeeld en staat nog steeds boven me. Ik heb in die tijd een Grand Slam- en Masters-finale gespeeld en twee toernooien gewonnen."

Twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer, die vorige week zijn rentree maakte in Doha, stond lang aan de kant met een knieblessure en had dus profijt van het systeem. Zverev speelt momenteel in het Mexicaanse Acapulco, waar hij in de openingsronde won van de jonge Spanjaard Carlos Alcaraz.