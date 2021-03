Arantxa Rus is maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Monterrey. De Zuid-Hollandse verloor in twee sets van de Amerikaanse Ann Li: 3-6 en 5-7.

Rus deed niet veel onder voor haar tegenstandster die tien plaatsen hoger dan haar staat op de wereldranglijst (72 om 82). Ze moest alleen op de belangrijke momenten het onderspit delven.

De Delftse moest de eerste set afstaan door een vroege break en dat leek ook in de tweede set het geval. Daarin plaatste ze bij 4-5 een rebreak, maar in de daaropvolgende game werd ze toch weer zelf gebroken en besliste Li vervolgens de wedstrijd.

Rus boekte dit jaar vooralsnog slechts één zege in het enkelspel op WTA-niveau, eerder deze maand in Lyon. Ze veroverde daar samen met de Slowaakse Viktória Kuzmová wel voor de vierde keer in haar carrière een dubbelspeltitel.

Volgende week komt Rus in actie in Guadalajara. Ze sluit daar haar voorbereiding af op het prestigieuze hardcourttoernooi in Miami, dat eind maart begint en waar de gehele wereldtop aan meedoet.