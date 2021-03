Botic van de Zandschulp heeft maandag op opmerkelijke wijze de laatste kwalificatieronde van het ATP-toernooi van Acapulco bereikt. Zijn tegenstander Damir Dzumhur werd aan het einde van de eerste set gediskwalificeerd.

De 28-jarige Dzumhur, de nummer 125 van de wereld, zou de umpire hebben beledigd. Bij 5-5 in de eerste set verloor Dzumhur zijn service nadat een bal die volgens hem uit was als in werd gegeven.

Na een felle discussie met de umpire kreeg Dzumhur een officiële waarschuwing. Hij begon nog aan de volgende game, maar kreeg al snel een strafpunt na een nieuwe woordenwisseling met de scheidsrechter.

Dzumhur liep vervolgens kwaad van de baan en leek op te geven. De organisatie spreekt echter van diskwalificatie "wegens onsportief gedrag".

Van de Zandschulp, de nummer 149 van de wereld, speelt om een plaats in het hoofdtoernooi van het Mexicaanse hardcourttoernooi tegen de Amerikaan Stefan Kozlov (ATP-389).

Ook Griekspoor in laatste ronde van kwalificatie

Tallon Griekspoor (ATP-154) boekte in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi een overwinning op de Australiër Thanasi Kokkinakis: 6-4, 6-7 (5) en 6-3.

Griekspoor speelt tegen Denis Kudla (ATP-123) uit de Verenigde Staten voor een plek in het hoofdtoernooi.