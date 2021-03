Daniil Medvedev heeft zondag het ATP-toernooi van Marseille op zijn naam geschreven. Dankzij zijn eerste titel van dit jaar klimt de Rus maandag naar de tweede plaats op de wereldranglijst.

Medvedev wordt de eerste speler in ruim vijftien jaar buiten 'De Grote Vier' (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray) die de tweede plek op de ATP-ranking zal bekleden. Lleyton Hewitt was op 24 juli 2005 de laatste die dat presteerde.

De 25-jarige Medvedev neemt die positie over van Rafael Nadal, die zich vanwege een rugblessure terugtrok voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam en de toernooien in Acapulco en Dubai.

In Marseille was Medvedev in de finale met 6-4, 6-7 (4) en 6-4 te sterk voor de Fransman Pierre-Hugues Herbert. De Rus, die in februari de eindstrijd van de Australian Open van Djokovic verloor, boekte zijn zeventiende toernooizege op de ATP Tour.

Op de wereldranglijst van maandag moet Medvedev Djokovic nog wel ruim voor zich dulden. De mondiale nummer één heeft ruim tweeduizend punten meer.

Nadal zakt naar de derde plaats op iets meer dan tweehonderd punten van Medvedev. Dominic Thiem blijft de nummer vier en Federer zal de zesde plaats innemen.