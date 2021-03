Kiki Bertens is vrijdag opgenomen in de Nederlandse selectie voor de play-offwedstrijd tegen China in de Billie Jean King Cup, die tot dit jaar bekendstond als de Fed Cup. De nummer elf van de wereld is vanzelfsprekend de kopvrouw in het team van Paul Haarhuis.

Naast Bertens zijn ook Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove en Demi Schuurs geselecteerd door Haarhuis, die na de confrontatie met China stopt als teamcaptain.

"We komen met ons sterkste team aan de start", aldus Haarhuis. "Kiki is hersteld van haar blessure en Arantxa staat inmiddels ook alweer geruime tijd in de top honderd. Ik ben daarom blij dat ze er weer bij zijn."

Bertens kampte met een achillespeesblessure en werd daaraan geopereerd. De 29-jarige Wateringse maakte begin maart haar rentree en verloor de twee partijen die ze sindsdien speelde.

De ontmoeting tussen Nederland en China in Den Bosch staat gepland op 16 en 17 april. De winnaar plaatst zich voor de zogeheten qualifiers, waar tickets te verdienen zijn voor de Billie Jean King Cup Finals in 2022 in Boedapest.