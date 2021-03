Roger Federer heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) afgemeld voor het ATP-toernooi van Dubai. De Zwitser is tevreden over zijn rentree in Doha, maar merkt dat hij meer trainingsuren nodig heeft.

Federer maakte woensdag in Doha na ruim een jaar zijn rentree en deed dat met een overwinning op de Brit Daniel Evans. Donderdag ging hij onderuit tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili en niet lang daarna besloot hij zich af te melden voor Dubai.

"Het was geweldig om te terug te zijn en ik heb genoten van iedere minuut in Doha, maar ik heb besloten dat het het beste is om te gaan trainen in plaats van in Dubai te spelen", schrijft Federer op Instagram.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar liet vlak na zijn verlies tegen Basilashvili ook al weten blij te zijn met zijn langverwachte rentree. "Ik ben vooral blij dat ik een paar driesetters achter elkaar heb kunnen spelen tegen topspelers. Ik heb een belangrijke stap vooruit gezet", zei hij.

"Ik ben nog niet 100 procent, dat voel ik en dat zie ik aan mezelf. Het is belangrijk dat ik dat straks bij de start van het grasseizoen wél ben. Ik ben nog steeds aan het opbouwen, dus ik zie dit als een springplank. Ik ben over het algemeen blij met hoe ik me voel."

De 39-jarige Federer is niet de eerste grote naam die het hardcourttoernooi van Dubai laat schieten. Donderdag besloot Rafael Nadal vanwege zijn rugblessure om de uitnodiging voor een wildcard naast zich neer te leggen.