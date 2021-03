Roger Federer is er donderdagavond niet in geslaagd zijn tweede wedstrijd van 2021 winnend af te sluiten. De teruggekeerde Zwitser moest in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Doha mede door een onbenut matchpoint zijn meerdere erkennen in Nikoloz Basilashvili: 6-3, 1-6 en 5-7.

De 39-jarige Federer maakte woensdag na ruim een jaar afwezigheid zijn rentree en gaf zijn terugkeer extra glans met een zwaarbevochten overwinning op Dan Evans. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar was na afloop zeer te spreken over zijn spel en begon ook redelijk goed aan zijn tweede partij in Doha.

Federer sloeg in de eerste set drie breakpoints weg en gunde Basilashvili slechts drie games. In de tweede set knokte de 29-jarige Georgiër zich helemaal terug. De nummer 42 van de wereld brak Federer direct en overleefde bij een 2-0-voorsprong drie breakpoints, waarna hij door een nieuwe break op 4-1 snel uitliep naar setwinst.

In de beslissende set had Federer ondanks een eerste love game een stuk meer moeite met zijn servicegames dan Basilashvili. De mondiale nummer zes overleefde op 3-3 in een lange game drie breakpoints en kreeg op 5-4 zelfs een matchpoint, maar Basilashvili sloeg dat overtuigend weg. Hij maakte vlak daarna het verschil met een break en een vrij moeiteloze servicegame.

In de halve finales wacht Basilashvili een krachtmeting met de Amerikaan Taylor Fritz, de nummer 33 van de wereld. Federer doet volgende week nog mee aan het hardcourttoernooi in Dubai. Het verdere programma van de Zwitser dit seizoen is nog niet duidelijk, maar hij zei onlangs Wimbledon als hoofddoel te zien.

Rublev in halve finales zonder een wedstrijd te spelen

Eerder op donderdag bereikte Andrey Rublev de halve finales in Doha, maar daar hoefde de Rus geen inspanning voor te leveren. De kersverse winnaar van het ABN AMRO World Tennis Tournament zag Márton Fucsovics, de verliezend finalist in Rotterdam, met een rugblessure afhaken voor het kwartfinaleduel.

Door de afmelding van Fucsovics is Rublev nog altijd niet in actie gekomen in Doha. De nummer acht van de wereld, die in de eerste ronde een bye genoot, hoefde vanwege een blessure bij Richard Gasquet in de tweede ronde ook al niet te spelen.

In de halve eindstrijd wacht Rublev normaal gesproken wel een wedstrijd. De titelverdediger neemt het dan op tegen US Open-winnaar Dominic Thiem of de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Het hardcourttoernooi van Doha werd vorig jaar voor de eerste keer gewonnen door Rublev. Federer zegevierde in 2005, 2006 en 2011 in de Qatarese hoofdstad.