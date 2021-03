Rafael Nadal heeft donderdag vanwege zijn rugblessure besloten om volgende week ook nog niet in Dubai te spelen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar trok zich eerder om dezelfde reden terug voor de toernooien van Rotterdam en Acapulco.

Nadal liep de rugblessure aan het begin van dit jaar op en miste daardoor de ATP Cup in Australië. Hij kon wel deelnemen aan de Australian Open, waarbij hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Stéfanos Tsitsipás.

Bij het toernooi van Dubai had de organisatie een wildcard gereserveerd voor de nummer twee van de wereldranglijst, die sinds zijn nederlaag tegen Tsitsipás niet meer in actie kwam. De 34-jarige Nadal voelt zich echter nog niet klaar voor een rentree.

"Ik wil de organisatie van het toernooi in Dubai bedanken voor de uitnodiging. We hebben er serieus over nagedacht, maar ik denk dat ik er nog niet helemaal klaar voor ben om te spelen", schrijft hij op Twitter.

Het eerstvolgende evenement waar Nadal zijn rentree zou kunnen maken, is het ATP-toernooi van Miami. De eerste wedstrijden in de Amerikaanse staat Florida worden op 24 maart gespeeld.

Op 17 mei begint Roland Garros, de Grand Slam die Nadal al dertien keer won.