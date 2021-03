Roger Federer kijkt met grote tevredenheid terug op zijn eerste officiële wedstrijd sinds januari 2020. De 39-jarige Zwitser rekende woensdag in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Doha na een spannende partij af met Dan Evans.

"Dan had op het einde meer energie over, maar ik serveerde prima en vond sowieso dat ik een erg goede wedstrijd speelde", zei Federer na de driesetter van 2,5 uur (7-6 (8), 3-6 en 7-5). "Ik ben echt ongelooflijk blij met mijn spel. Het was al helemaal mooi om de wedstrijd te beslissen met een backhandwinner langs de lijn."

Na de Australian Open van 2020 liet Federer zich opereren aan zijn knie en mede door een terugslag in de revalidatie liet een rentree lang op zich wachten. Ondanks zijn afwezigheid van dertien maanden maakte de twintigvoudig Grand Slam-winnaar een sterke indruk tegen Evans, met wie hij de laatste twee weken uitvoerig trainde.

"Dan speelde net als ik een goede wedstrijd en was de laatste tijd een uitstekende trainingspartner voor mij", zei Federer. "In de afgelopen twee weken hebben we meer dan twintig sets tegen elkaar gespeeld en dat kreeg vanavond een vervolg. Ik moest een lange en zware weg afleggen, maar ik heb hier wel van genoten."

'Niet eenvoudig om op mijn leeftijd terug te komen'

Federer liet in de aanloop naar zijn rentree al weten dat hij tijdens zijn afwezigheid nooit heeft overwogen een punt achter zijn imposante loopbaan te zetten. De huidige nummer zes van de wereld erkent wel dat zijn revalidatieproces niet altijd even makkelijk was.

"Het is niet eenvoudig om op mijn leeftijd nog terug te komen, maar ik had een geweldig team achter me dat mij altijd heeft gesteund. Dat maakte het een stuk makkelijker. Het is het allemaal waard geweest, want ik speelde een goede wedstrijd. Het voelt goed om terug te zijn", aldus Federer.

In de kwartfinales moet Federer de Georgiër Nikoloz Basilashvili zien te verslaan. Als dat lukt, treft de Zwitser de Canadees Denis Shapovalov of de Amerikaan Taylor Fritz voor een plek in de finale van het toernooi dat hij al drie keer won. Volgende week doet Federer ook mee aan het hardcourttoernooi in Dubai.