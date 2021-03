Roger Federer heeft woensdag zijn eerste officiële optreden in ruim een jaar opgeluisterd met een zwaarbevochten overwinning. De 39-jarige Zwitser was in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Doha na 2,5 uur te sterk voor de Engelsman Dan Evans: 7-6 (8), 3-6 en 7-5.

Het was voor Federer zijn eerste officiële wedstrijd sinds de Australian Open van 2020, toen hij in de halve finales verloor van Novak Djokovic. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar liet zich daarna opereren aan zijn knie. Mede door een terugslag in zijn revalidatie duurde het lang voordat hij zijn rentree kon plannen.

Ondanks een afwezigheid van dertien maanden kwam Federer in Doha overwegend sterk voor de dag in een vermakelijk duel met Evans. De huidige nummer zes van de wereld, die bij de toss grapte wat de regels ook alweer waren, imponeerde in de eerste set met een eersteservicepercentage van 83 en maakte in de tiebreak het verschil met een schitterende backhandwinner.

Evans (ATP-28) bood desondanks goed partij en pakte de tweede set door op 2-1 een break te plaatsen. Federer ging steeds minder goed serveren en wisselde geniale ballen af met onnodige fouten, maar piekte toch op het juiste moment in de beslissende set. Evans sloeg op 4-5 een matchpoint weg, maar op 5-6 werd hij alsnog gebroken door opnieuw een fraaie backhandwinner van Federer.

Wimbledon is hoofddoel voor Federer

In de kwartfinales wacht Federer, die in de eerste ronde een bye genoot, een wedstrijd tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili. De nummer 42 van de wereld gunde de Tunesiër Malek Jaziri slechts vier games in zijn tweederondepartij (6-2 en 6-2). Federer won het hardcourttoernooi in Doha al drie keer: in 2005, 2006 en 2011.

Federer doet volgende week ook mee aan het ATP-toernooi in Dubai, maar zijn verdere programma is nog niet bekend. De Zwitser liet deze week weten dat het zijn hoofddoel is om op Wimbledon 100 procent te zijn. Hij won het Grand Slam-toernooi op gras al acht keer en is erbij gebaat om daar een negende keer van te maken.

Tijdens zijn afwezigheid zag Federer dat Rafael Nadal zijn Grand Slam-record van twintig titels evenaarde. Deze week verloor hij een ander record aan Djokovic, die zich voor de 311e week de nummer één van de wereld mag noemen. Federer was tot dusver 310 weken de aanvoerder van de ATP-ranking.