Kiki Bertens is bij het WTA-toernooi van Dubai ook in het dubbelspel uitgeschakeld. De Nederlandse verloor woensdag in de tweede ronde samen met Lesley Pattinama-Kerkhove van landgenote Demi Schuurs en de Amerikaanse Nicole Melichar.

Het als derde geplaatste duo Schuurs/Melichar won na een partij van 58 minuten met 6-3 en 6-2.

Bertens, die net weer terug is nadat ze vijf maanden uit de roulatie was door een operatie aan de achillespees, ging dinsdag al onderuit in het enkelspel. Ze moest in de tweede ronde met 6-1 en 6-4 haar meerdere erkennen in de Tsjechische qualifier Tereza Martincova, de nummer 125 van de wereld.

Schuurs en Melichar schreven vorige week het WTA-toernooi van Doha op hun naam. Voor de 27-jarige Schuurs, de nummer twaalf van de wereld in het dubbelspel, betekende dat haar eerste WTA-titel van het jaar.

Bertens gaat zich nu voorbereiden op het toernooi van Miami, dat op 23 maart van start gaat.