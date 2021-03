Kiki Bertens heeft dinsdag ook haar tweede wedstrijd van 2021 niet weten te winnen. De Nederlandse ging in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Dubai kansloos onderuit tegen de Tsjechische qualifier Tereza Martincová: 6-1 en 6-4.

Net als vorige week in Doha werd duidelijk dat het de 29-jarige Bertens nog ontbreekt aan ritme en zelfvertrouwen. De Westlandse, die net weer terug is nadat ze vijf maanden uit de roulatie was door een operatie aan de achillespees, worstelde tegen Martincová met haar service en maakte veel te veel onnodige fouten.

In de eerste set sloeg Bertens vijf dubbele fouten, waarvan drie in haar eerste servicegame, en werd ze twee keer gebroken. De nummer elf van de wereld begon het tweede bedrijf eveneens door haar servicegame te verliezen en ze wist zelf geen enkele break te plaatsen. Aan het einde van de wedstrijd gooide ze uit frustratie haar racket weg.

De comeback van Bertens, die in de eerste ronde een bye had, verloopt op deze manier behoorlijk moeizaam. Vorige week bij haar rentree in Doha pakte ze slechts twee games tegen een sterk spelende Jelena Ostapenko. Vorig jaar na de 'coronabreak' had Bertens ook al veel moeite om na een lange wedstrijdloze periode weer in haar spel te komen.

Bertens bereidt zich voor op toernooi in Miami

Haar coach Elise Tamaëla zei in de aanloop naar haar rentree niet voor niets dat ze weinig waarde hechten aan de resultaten van Bertens op de eerste toernooien. "Het doel is nu om ritme op te doen en de rest van dit jaar blessurevrij te blijven."

Bertens bereidt zich op dit moment voor op het prestigieuze hardcourttoernooi in Miami (23 maart-3 april). Daarna zal de kopvrouw van het Nederlandse tennis zich op het gravelseizoen richten - haar favoriete ondergrond - met als hoofddoel Roland Garros.

Martincová, de nummer 125 van de wereld die zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema plaatste in Dubai, wacht in de derde ronde een krachtmeting met het Amerikaanse toptalent Cori 'Coco' Gauff.