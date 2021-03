Novak Djokovic heeft de loftrompet gestoken over Roger Federer en Rafael Nadal. De Serviër, die sinds maandag een recordaantal weken de nummer één-positie bezet, weet zeker dat hij zonder zijn rivalen niet zo goed was geworden.

De 33-jarige Djokovic brak maandag het record van de zes jaar oudere Federer, die in zijn loopbaan tot dusver 310 weken de wereldranglijst aanvoerde. 'The Djoker' mag zich nu al 311 weken de nummer één van de wereld noemen; een unieke prestatie die volgens hem ironisch genoeg tot stand is gekomen door Federer.

"Toen ik vijftien jaar geleden prof werd, nam ik de uitdaging aan om Roger en 'Rafa' te overtreffen. In 2008 won ik mijn eerste Grand Slam-toernooi en dacht ik dat mijn tijd was aangebroken. Maar toen won ik drie jaar geen major en verloor ik veel van de belangrijke wedstrijden tegen hen", zei Djokovic maandagavond bij de BBC.

"Roger en 'Rafa' hebben me laten realiseren wat ik beter moest doen om hen te kunnen verslaan. Zij hebben mij echt tot de speler gemaakt die ik nu ben. De rivaliteit met hen heeft de grootste impact gehad op de ontwikkeling van mijn spel."

Djokovic gaat Grand Slam-toernooien prioriteit geven

Een van de belangrijkste doelen van Djokovic in het restant van zijn carrière is het veroveren van het Grand Slam-record, dat nu nog in handen is van Federer en Nadal. De Zwitser en de Spanjaard staan op twintig titels, twee meer dan de Serviër.

"Ik moet me wel realiseren dat ik geen 23 jaar meer ben. Dat betekent dat ik mijn programma nog slimmer moet invullen en de Grand Slam-toernooien prioriteit moet geven", aldus Djokovic, die onlangs voor de negende keer de Australian Open won.

De nummer één van de wereld weet nog niet of hij net als Federer nog minimaal tot zijn veertigste door wil blijven gaan. De legendarische Zwitser maakt deze week op het ATP-toernooi in Doha zijn rentree na een afwezigheid van ruim een jaar.

"Wat Roger op zijn leeftijd nog altijd voor elkaar krijgt, is heel erg inspirerend voor mij en veel andere tennissers", aldus Djokovic. "Het is geweldig om te zien dat hij weer terug is."