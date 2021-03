Roger Federer heeft tijdens zijn afwezigheid van ruim een jaar nooit overwogen om een punt achter zijn loopbaan te zetten. De 39-jarige Zwitser speelt deze week in Doha zijn eerste toernooi sinds de Australian Open van 2020.

"Ik snap dat het redelijk zeldzaam is dat een bijna veertigjarige nog terugkomt na een jaar eruit te zijn geweest. Het belangrijkste is dat ik pijnvrij en blessurevrij ben", zei Federer zondag in de aanloop naar het hardcourttoernooi in Doha.

"Ik had ook nooit verwacht dat het zo lang zou duren. Maar ik wilde deze revalidatie sowieso doen, want ik heb het gevoel dat er nog altijd iets in het vat zit. Ik was pas gaan nadenken over stoppen als mijn knie nog maanden problemen zou veroorzaken."

Federer liet zich iets meer dan een jaar geleden opereren aan zijn knie. Mede door een terugslag in zijn revalidatie kwam de twintigvoudig Grand Slam-winnaar in 2020 niet meer in actie en moest hij ook de Australian Open aan zich voorbij laten gaan.

Federer richt pijlen met name op Wimbledon

Op het ATP-toernooi in Doha geniet Federer een bye en neemt hij het dinsdag of woensdag in de tweede ronde op tegen Jérémy Chardy of Dan Evans. De huidige nummer vijf van de wereld heeft geen grootse verwachtingen van zijn rentree en weet nog niet welke toernooien hij de komende tijd gaat spelen.

"Ik sta er gewoon in van: laten we zien hoe de wedstrijden gaan en hoe ik het doe tegenover deze toptennissers. Na dit toernooi zal ik weer veel moeten trainen. Ik wil gewoon sterker, beter, fitter en sneller worden", benadrukte Federer.

Het is de vraag of hij straks alle graveltoernooien gaat spelen die in de aanloop naar Roland Garros op het programma staan. "Op Wimbledon (28 juni-11 juli, red.) hoop ik weer 100 procent te zijn, want dat toernooi zie ik als de start van mijn seizoen. Tot dan kijk ik wel hoe het gaat. Misschien verras ik mezelf wel zoals ik de afgelopen weken op de trainingen heb gedaan."

Het ATP-toernooi van Doha begint maandag. Dominic Thiem is de nummer één van de plaatsingslijst en ook de Rus Andrey Rublev, die zondag het ABN AMRO World Tennis Tournament won, is van de partij in de Qatarese hoofdstad.