Andrey Rublev heeft zondag het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam op zijn naam geschreven. De als vierde geplaatste Rus was in de finale met 7-6 (4) en 6-4 te sterk voor de Hongaarse qualifier Márton Fucsovics.

Rublev en Fucsovics waren in de eerste set behoorlijk aan elkaar gewaagd, waardoor het een gelijkopgaande strijd werd. De Rus kreeg op 6-5 zijn eerste setpunt, maar verspeelde die. In de tiebreak sloeg hij alsnog toe.

In het tweede bedrijf nam Rublev, die op weg naar de finale onder anderen Andy Murray en Stéfanos Tsitsipás versloeg, meteen een break voorsprong en die gaf hij in het vervolg niet meer uit handen. Na een klein uur maakte de nummer acht van de wereld het karwei op zijn tweede matchpoint af.

Rublev is de derde Rus die het ABN AMRO-toernooi op zijn naam schrijft. Hij treedt in de voetsporen van Yevgeny Kafelnikov en Mikhail Youzhny. Tweevoudig Grand Slam-winnaar Kafelnikov was in 1999 de eerste Russische winnaar in Ahoy en Youzhny triomfeerde acht jaar later.

Márton Fucsovics haalde als qualifier de finale in Rotterdam. Márton Fucsovics haalde als qualifier de finale in Rotterdam. Foto: ANP

Rublev grijpt achtste titel in carrière

Voor Rublev, die vorige maand de kwartfinales van de Australian Open haalde, is de titel in Rotterdam de achtste in zijn carrière. Eerder schreef hij onder meer de ATP-toernooien in Hamburg, Sint-Petersburg en Wenen op zijn naam.

Fucsovics had zich via de kwalificaties geplaatst voor het ABN AMRO-toernooi en rekende op weg naar de eindstrijd af met onder anderen Borna Coric. De mondiale nummer 59 speelde zijn derde ATP-finale in zijn carrière. Alleen drie jaar geleden in Genève pakte hij de titel.

Rublev is de opvolger van Gaël Monfils, die het enige ATP-toernooi in Nederland twee jaar op rij won en zich dit jaar afmeldde vanwege persoonlijke redenen.