Arantxa Rus heeft zondag het dubbelspel op het WTA-toernooi van Lyon gewonnen. De Zuid-Hollandse was samen met de Slowaakse Viktória Kuzmová de beste op het Franse indoortoernooi.

Rus en Kuzmová waren in de finale na een fraaie comeback te sterk voor de Servische Olga Danilovic en de Canadese Eugenie Bouchard: 3-6, 7-6 en 10-7. Ze maakten een achterstand van 3-6 en 1-4 ongedaan.

Voor de dertigjarige Rus is het haar vierde dubbelspeltitel in haar carrière. Vorig jaar pakte ze met de Sloveense Tamara Zidansek de eindzege in Palermo en Linz en in 2017 zegevierde ze met landgenote Quirine Lemoine in Bastad.

In het enkelspel in Lyon strandde Rus in de tweede ronde. Ze verloor van de Belgische Greet Minnen, nadat ze in de eerste ronde nog wel de Chinese Wang Xiyu opzijgezet had. Dat was haar eerste zege van het jaar.

Rus speelt de komende weken nog toernooien in de Mexicaanse steden Guadalajara en Monterrey. Ze bereidt zich daar voor op het prestigieuze hardcourttoernooi in Miami, dat eind maart begint en waar de gehele wereldtop aan meedoet.