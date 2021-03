Andrey Rublev is de eerste finalist bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Rus rekende zaterdag in de halve finale op overtuigende wijze af met Stéfanos Tsitsipás.

De 23-jarige Rublev had slechts 1 uur en 37 minuten nodig om zich te ontdoen van de als tweede geplaatste Tsitsipás. De nummer acht van de wereld bekroonde een vroege break in de eerste set met setwinst en was in de twee set de beste in de tiebreak: 6-3, 7-6 (2).

Het is voor het eerst dat Rublev de finale van het ATP-toernooi in Rotterdam bereikt. De Rus strandde tot dusver telkens in de kwartfinale. Op weg naar de finale was hij te sterk voor Jeremy Chardy, Andy Murray en Marcos Giron.

Met de uitschakeling van Tsitsipás verliest toernooidirecteur Richard Krajicek opnieuw een boegbeeld in Rotterdam. In de eerste ronde werden al Daniil Medvedev (ATP-3) en Alexander Zverev (ATP-7) uitgeschakeld.

Het is nog niet duidelijk wie Rublev zondag in de finale treft. Later op de dag staat de andere halve finale op de rol, tussen de ongeplaatste spelers Borna Coric en Marton Fucsovics. De toernooiwinnaar wordt de opvolger van Gaël Monfils, die twee jaar op rij het toernooi won en zich dit jaar afmeldde vanwege mentale problemen.

Stéfanos Tsitsipás had geen antwoord op de slagen van Andrey Rublev. Stéfanos Tsitsipás had geen antwoord op de slagen van Andrey Rublev. Foto: ANP

Tsitsipás grossiert in fouten

De 22-jarige Tsitsipás stapte als favoriet de baan op in Rotterdam, maar de halvefinalist van de afgelopen Australian Open kon zijn status nimmer waarmaken. De Griek grossierde in fouten en zag Rublev in de derde game al zijn service breken. Rublev veroverde daarop ook het eerste punt.

In de tweede set deden Rublev en Tsitsipás amper voor elkaar onder en sleepten ze hun servicegames vrij eenvoudig binnen, waardoor een tiebreak noodzakelijk was. Daarin nam Rublev al snel een 3-0-voorsprong en die marge bleek onoverbrugbaar voor Tsitsipás.