Novak Djokovic heeft besloten om eind maart op het Masters-toernooi in Miami zijn rentree te maken. De kersverse Australian Open-winnaar is nog herstellende van een scheurtje in zijn buikspier.

De 33-jarige Djokovic maakte vrijdag zijn voorlopige schema bekend. De nummer één van de wereld keert in Miami (24 maart-4 april) terug op de baan en begint niet veel later in Monte Carlo aan zijn gravelseizoen. Hij doet in april ook mee aan het ATP-toernooi in Belgrado, dat wordt gehouden in het tenniscentrum van Djokovic.

Op dit moment is Djokovic nog aan het herstellen van de spierblessure die hij opliep in de derde ronde van de Australian Open. De gehavende Serviër voorkwam ternauwernood uitschakeling tegen Taylor Fritz en knokte zich daarna via Milos Raonic, Alexander Zverev, Aslan Karatsev en Daniil Medvedev naar de titel.

Een dag na zijn gewonnen finale vertelde Djokovic dat de scheur in zijn buikspier groter was geworden, doordat hij door was blijven spelen in Melbourne. Hij kreeg het advies om voorlopig rust te houden, maar een maand na zijn finale keert de Serviër dus weer terug op de baan.

Djokovic schreef de Australian Open dit jaar voor de negende keer op zijn naam. 'The Djoker' staat nu op achttien Grand Slam-titels, nog maar twee minder dan zijn rivalen Roger Federer en Rafael Nadal (ieder twintig eindzeges).

Komende maandag staat Djokovic voor de 311e keer in zijn loopbaan bovenaan de nieuwe wereldranglijst. Daarmee pakt hij het record van Federer af, die tot dusver 310 weken de wereldranglijst aanvoerde.