Demi Schuurs heeft vrijdag haar eerste dubbelspeltitel van het jaar veroverd op WTA-niveau. De Limburgse won samen met de Amerikaanse Nicole Melichar het toernooi in Doha.

Schuurs en Melichar waren in een spannende finale te sterk voor de Roemeense Monica Nicolescu en de Letse Jelena Ostapenko. Het duo benutte in de beslissende supertiebreak pas hun vierde matchpoint: 6-2, 2-6 en 10-8.

De 27-jarige Schuurs pakte in haar carrière al twaalf keer eerder de titel in het dubbelspel van een WTA-toernooi. De laatste keer voor vrijdag was in september vorig jaar toen ze samen met Melichar de beste was in Straatsburg.

Schuurs, de zus van Ajax-verdediger Perr Schuurs, is de laatste jaren bezig aan een fraaie opmars in het dubbelspel. Ze is gestegen naar de twaalfde plaats op de wereldranglijst en mocht vorig seizoen voor het eerst meedoen aan de prestigieuze ATP Finals.

In het enkelspel van de vrouwen in Doha gaat de finale tussen Garbiñe Muguruza en Petra Kvitová. De Spaanse had in de halve finales een walk-over tegen de Wit-Russische Viktoria Azarenka en de Tsjechische rekende af met de Amerikaanse Jessica Pegula.

Kiki Bertens deed ook mee in Doha en speelde haar eerste toernooi in vijf maanden tijd. De Zuid-Hollandse verloor in de eerste ronde kansloos van Ostapenko. Ze werd in het dubbelspel samen met Lesley Pattinama-Kerkhove uitgeschakeld in de tweede ronde.