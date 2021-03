Toernooidirecteur Richard Krajicek gaat met een snellere baan tegemoetkomen aan de wensen van de spelers bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Tegelijkertijd wil hij voorkomen dat het publiek wordt teleurgesteld door korte partijen met "pats-boem-tennis".

Diverse spelers, onder wie Alexander Zverev, deden eerder deze week hun beklag bij Krajicek. Ze vonden de ondergrond in Ahoy in combinatie met de gebruikte ballen niet snel genoeg en moesten daardoor "te hard werken" voor de punten.

Krajicek heeft daarom nu al besloten de baan weer een fractie sneller te maken; waar het toernooi tijdens de huidige editie 3 (medium) is op een schaal van 5, wordt dat volgend jaar 3,5.

"De kritiek op de baan en ballen horen we ieder jaar", zegt Krajicek. "Sommige spelers zeggen dat ze geen bal weg kunnen slaan. Je hoeft niet alles te kunnen belopen en het moet niet zo zijn dat alle ballen terugkomen, maar het moet ook weer niet zo zijn dat de rally na één slag over is. We zijn er ook voor het publiek, hé."

Want vooral de fans hebben de afgelopen jaren profijt gehad van de relatief trage baan, meent Krajicek. "Het is lastig zeggen, maar in principe zijn we er voor 50 procent voor de spelers en voor 50 procent voor de fans. De afgelopen jaren hebben we altijd spannende wedstrijden gehad en we hadden zelfs een toernooi met meer driesetters dan tweesetters, wat uniek is."

Alexander Zverev klaagde over de baan in Ahoy na zijn uitschakeling in de eerste ronde. Foto: ANP

'Vroeger had je alleen supersnelle binnenbanen'

Krajicek, die als tennisser goed uit de voeten kon op de snellere ondergronden, heeft als directeur geen uitgesproken voorkeur voor een snelle of een wat tragere baan. "Ik heb een voorkeur voor een eerlijke baan", aldus de Wimbledon-kampioen van 1996.

"Vroeger had je alleen maar supersnelle binnenbanen en was het wat meer 'nattevingerwerk'. Maar ik ben voor het principe: diegene die op een bepaalde dag het beste zijn type spel uitvoert, moet kunnen winnen. Vroeger was het vaak zo dat diegene die het best serveerde zoveel voordeel had op een snelle baan."

De snelheid van een indoorbaan heeft vooral te maken met de ruwheid. Door de verf kan een substantie worden gedaan die de baan ruwer maakt; hoe ruwer de baan, hoe trager.

Tien jaar geleden besloot het ABN AMRO World Tennis Tournament de baan trager te maken; van gradatie 4 (medium-fast) naar 3.