Stéfanos Tsitsipás heeft vrijdag als eerste de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament bereikt. De als tweede geplaatste Griek had in Rotterdam de nodige moeite met Karen Khachanov: 4-6, 6-3 en 7-5.

De 22-jarige Tsitsipás knokte zich in de derde set terug van een break achterstand. De nummer zes van de wereld kwam van 1-3 terug tot 3-3 en forceerde in de elfde game de beslissende break. Na ruim 2,5 uur sloeg hij op zijn tweede matchpoint toe met een ace.

Het was niet de eerste keer deze week dat Tsitsipás moeite met zijn tegenstander had. In zijn openingspartij in Ahoy versloeg hij Egor Gerasimov in twee lange sets en in de tweede ronde ontdeed hij zich in drie sets van Hubert Hurkacz.

Bij de laatste vier neemt Tsitsipás het op tegen de winnaar van de partij tussen de als vierde geplaatste Andrey Rublev en Jérémy Chardy. Zij spelen later op de dag tegen elkaar. Tsitsipás en Rublev zijn de enige overgebleven geplaatste spelers in Rotterdam.

De 48e editie van het ABN AMRO-toernooi duurt nog tot en met zondag. Het enige Nederlandse ATP-toernooi werd de laatste twee jaar gewonnen door Gaël Monfils, die dit jaar ontbreekt in Rotterdam.