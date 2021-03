Benoît Paire heeft zich donderdag van zijn slechtste kant laten zien op het ATP-toernooi in Buenos Aires. De Fransman vloekte en spuugde meermaals op het Argentijnse gravel, kreeg een strafpunt en leek zijn laatste servicegame bewust te verliezen.

De tweederondepartij in Argentinië ontspoorde in de tweede set na een incident in de servicegame van zijn tegenstander Francisco Cerúndolo. De thuisspeler sloeg (bij een 2-0-voorsprong in games) een ace, maar de 31-jarige Paire was ervan overtuigd dat de bal uit was en begon een felle discussie met umpire Nacho Forcadell.

Uit frustratie spuugde Paire op de plek waar de bal volgens hem was gestuiterd, waarna hij een waarschuwing kreeg voor zijn gedrag. De nummer 29 van de wereld besloot enkele games later weer te spugen en de discussie aan te gaan met de umpire, waarna zijn tegenstander een reglementair punt toegewezen kreeg.

Daar bleef het niet bij. In de derde en beslissende set bij een 5-1-achterstand serveerde Paire om in de wedstrijd te blijven, maar het leek hem allemaal niet veel meer uit te maken. De Fransman sloeg twee dubbele fouten en hij begon op zijn laatste opslag al met serveren toen de ballenjongen nog op de baan stond.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om te zien hoe Benoît Paire op matchpoint begint met serveren als de ballenjongen nog op de baan staat en de bal bewust uit slaat.

Geen spijtbetuiging, maar screenshot met prijzengeld

Na de wedstrijd liet Paire nog op sociale media van zich horen. In plaats van een spijtbetuiging plaatste hij een screenshot met het prijzengeld dat hij in zijn carrière bijeen heeft gespeeld (8,5 miljoen dollar, omgerekend ruim 7 miljoen euro). "Aan het einde van de rit is het het waard om een klootzak te zijn."

Weer even later plaatste Paire een story op Instagram dat hij aan het feesten is in Buenos Aires. Het enfant terrible genoot in de eerste ronde van het ATP-toernooi een bye en speelde tegen Cerundolo zodoende zijn eerste partij in Buenos Aires.

Het is niet de eerste keer dat Paire zich misdraagt. De Franse delegatie besloot hem in 2016 uit de olympische ploeg te zetten, omdat hij zich niet aan de regels hield in Rio de Janeiro. Eerder dit jaar gaf hij de organisatie van de Australian Open een veeg uit de pan vanwege de quarantaineregels in Melbourne. Hij noemde de behandeling van de tennissers "beschamend".