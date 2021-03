Arantxa Rus is er donderdag niet in geslaagd de kwartfinales van het WTA-toernooi in Lyon te bereiken. De Nederlandse gaf een voorsprong uit handen tegen de Belgische Greet Minnen, de nummer 113 van de wereld.

De dertigjarige Rus won de eerste set door twee breaks te plaatsen, maar in het tweede bedrijf verloor ze zelf drie keer haar servicegame. Op die manier verloor de Zuid-Hollandse ook de derde set en daarmee de wedstrijd, na eerst vijf matchpoints te hebben weggeslagen: 6-4, 2-6 en 3-6.

In de eerste ronde van het Franse indoortoernooi was Rus nog te sterk voor de Chinese Wang Xiyu, de nummer 127 van de wereld. Het was de eerste zege van dit jaar voor de mondiale nummer 79.

Eerder dit jaar strandde Rus in de eerste ronde van de toernooien in Abu Dhabi en Melbourne. Op de Australian Open kon ze daarna niet stunten in haar openingspartij tegen Roland Garros-winnares Iga Swiatek, die haar slechts vier games gunde.

Rus speelt de komende weken nog toernooien in de Mexicaanse steden Guadalajara en Monterrey. Ze bereidt zich daar voor op het prestigieuze hardcourttoernooi in Miami, dat eind maart begint en waar de gehele wereldtop aan meedoet.