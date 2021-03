David Goffin is er donderdag niet in geslaagd de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament te bereiken. De als zesde geplaatste Belg verloor in twee sets van qualifier Jérémy Chardy.

Door de gelijkopgaande strijd was in beide sets een tiebreak nodig om een beslissing te brengen. De 34-jarige Chardy piekte twee keer op het juiste moment in een leeg Ahoy: 7-6 (3) en 7-6 (5). Goffin won vorige week nog het ATP-toernooi in Montpellier.

Het is niet de eerste keer dat een geplaatste speler in een vroeg stadium strandt op het ABN AMRO-toernooi. Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Roberto Bautista Agut en Stan Wawrinka werden al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Robin Haase en Botic van de Zandschulp, de enige Nederlanders die werden toegelaten tot het hoofdtoernooi, verloren eveneens hun openingspartij. Drievoudig Grand Slam-winnaar Andy Murray strandde dinsdagavond net als Goffin in de tweede ronde.

Favorieten Stéfanos Tsitsipás en Andrey Rublev zitten nog wel in het toernooi. De als tweede geplaatste Tsitsipás neemt het later op donderdag op tegen de Pool Hubert Hurkacz, de nummer dertig van de wereld.

De 48e editie van het ABN AMRO-toernooi duurt nog tot en met zondag. Het enige Nederlandse ATP-toernooi werd de laatste twee jaar gewonnen door Gaël Monfils, die dit jaar ontbreekt in Rotterdam.