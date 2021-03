Andy Murray is er niet in geslaagd om bij het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam door te dringen tot de kwartfinales. De winnaar van 2009 verloor woensdag in de tweede ronde met 5-7 en 2-6 van de Rus Andrey Rublev.

De met een wildcard toegelaten Murray kroop in de eerste ronde tegen Robin Haase nog door het oog van de naald. Hij won die partij na een stroeve start met 2-6, 7-6 (2) en 6-3.

De als vierde geplaatste Rublev bleek echter een maatje te groot voor de voormalig nummer één van de wereld. In de eerste set waren de verschillen nog klein, maar in het tweede bedrijf maakte een dubbele break het verschil in het voordeel van de Rus.

De 33-jarige Murray liet zich begin 2019 opereren aan een slepende heupblessure en maakte later dat jaar zijn rentree, maar is sindsdien zoekende naar zijn oude vorm. Op de wereldranglijst bezet hij de 123e plaats.

In tegenstelling tot Rublev maakten Daniil Medvedev en Alexander Zverev hun geplaatste status woensdag niet waar in Ahoy. De Rus, die de plaatsingslijst aanvoerde, verloor in de eerste ronde van Dusan Lajovic. De Duitser (3) ging eveneens in zijn eerste partij onderuit tegen Alexander Bublik.

De avondsessie wordt vanaf 21.30 uur afgesloten met een partij tussen Karen Khachanov en Cameron Norrie. De Rus en de Brit strijden om een plaats in de kwartfinales.