Alexander Zverev werd woensdag opnieuw vroeg uitgeschakeld op het ABN AMRO-toernooi en het is aannemelijk dat dat zijn laatste partij ooit was in Rotterdam. De nummer zeven van de wereld baalt van de omstandigheden in Ahoy.

"Ik baal niet zo van de wedstrijd als normaal, omdat ik me hier gewoon niet goed voel", zei Zverev na zijn nederlaag in de eerste ronde tegen Alexander Bublik. De 23-jarige Duitser deed de afgelopen jaren vaker mee aan het toernooi en een kwartfinaleplaats in 2016 blijft zijn beste resultaat.

In 2015 en 2017 werd Zverev ook al in de eerste ronde uitgeschakeld, in 2018 was de tweede ronde het eindstation.

"Zelfs in trainingspartijen heb ik de afgelopen vijf dagen geen set gewonnen. Ik train twee keer per dag. En ik denk niet dat het in de toekomst beter wordt."

Alexander Zverev feliciteert Alexander Bublik. Alexander Zverev feliciteert Alexander Bublik. Foto: Pro Shots

'Niet fijn voor mijn spel'

Zverev, die woensdag met 7-5 en 6-3 verloor van de mondiale nummer 46 Bublik, vindt dat de bal niet hoog genoeg stuitert op het hardcourt in Ahoy. "Dat is niet fijn voor mijn spel. Als het niet verandert, zal ik het hier in de toekomst niet beter gaan doen."

De als derde geplaatste Zverev, vorige maand nog kwartfinalist op de Australian Open, was niet de enige grote naam die woensdag sneuvelde in de eerste ronde. Ook voor de als eerste geplaatste Daniil Medvedev viel het doek.

De vroege uitschakeling van Medvedev en Zverev is een een enorme tegenvaller voor toernooidirecteur Richard Krajicek, die vorige week al de afzeggingen van Rafael Nadal, Milos Raonic en titelverdediger Gaël Monfils te verwerken kreeg.