Danill Medvedev en Alexander Zverev zijn woensdag direct uitgeschakeld op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De als eerste geplaatste Rus verloor van Dusan Lajovic en Alexander Zverev, nummer drie van de plaatsingslijst, redde het niet tegen Alexander Bublik uit Kazachstan.

De vroege uitschakeling van Medvedev en Zverev is een een enorme tegenvaller voor toernooidirecteur Richard Krajicek, die vorige week al de afzeggingen van Rafael Nadal, Milos Raonic en titelverdediger Gaël Monfilste te verwerken kreeg.

Stefanos Tsitsipas is nu - op basis van de ranking - de meest aansprekende naam in Ahoy. De als tweede geplaatste Griek is de mondiale nummer drie en speelt in de tweede ronde tegen Hubert Hurkacz.

Andrey Rublev is de enige andere overgebleven toptienspelers in Rotterdam. De twee Nederlandse deelnemers, Robin Haase en Botic van de Zandschulp, vlogen er ook meteen uit.

Alexander Bublik boekte in Rotterdam een van de mooiste zeges uit zijn loopbaan. Foto: Pro Shots

Zverev geeft goede start geen vervolg

Zverev begon woensdag nog wel sterk aan zijn partij tegen Bublik, die de 43e plek op de wereldranglijst inneemt. In zowel de eerste als tweede set nam de Duitser een break voorsprong, maar dat kon dat hij niet vasthouden. Het werd 7-5 en 6-3 voor de Rus.

Zverev liet zich vorige maand nog gelden op de Australian Open, waar nummer één van de wereld Novak Djokovic hem uiteindelijk de weg naar de finale versperde. Op het ABN AMRO-toernooi kwam hij voor het eerst in actie sinds zijn uitschakeling in Melbourne.