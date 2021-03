Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd om in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam voor een verrassing te zorgen. De met een wildcard toegelaten Nederlander verloor in twee sets van de Kroaat Borna Coric: 4-6, 6-7 (4).

Van de Zandschulp, die zijn debuut maakte in het hoofdtoernooi, bood de nummer 26 van de wereld goed tegenstand, maar wist zijn kansen niet te benutten. Hij liet vroeg in de openingsset twee breakpoints onbenut, om een game later zelf gebroken te worden.

Die achterstond kon Van de Zandschulp, op de 147e plaats de hoogst genoteerde Nederlandse tennisser, niet meer repareren. Ook in de tweede set kreeg hij weinig vat op de service van zijn tegenstander, maar omdat hij ook zelf degelijk speelde, moest een tiebreak uitkomst brengen.

Daarin liet zijn service Van de Zandschulp in de steek. Pas na met 5-1 achter te zijn gekomen, stribbelde hij nog wat tegen. Op het tweede matchpoint maakte Coric echter aan einde aan de ruim anderhalf uur durende partij.

Door het verlies van Van de Zandschulp, die in 2017, 2018 en 2020 sneuvelde in de kwalificaties, zijn er geen Nederlanders meer actief in het enkelspel. Robin Haase ging maandagavond in drie sets nipt onderuit tegen Andy Murray.

Van de Zandschulp debuteerde eerder dit jaar op de Australian Open en bereikte daarvoor in een voorbereidingstoernooi in Melbourne zelfs de kwartfinales. Daarin verloor hij maar nipt van de Rus Karen Khachanov.

Foto: Pro Shots

Haase en Middelkoop onderuit in dubbelspel

Ook in het dubbelspel viel het doek voor Robin Haase al in de eerste ronde. Samen met Matwé Middelkoop verloor hij in twee sets van de als tweede geplaatste Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic: 6-2, 7-6 (3).

Haase en Middelkoop hadden een wildcard gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek. Het duo kon in de eerste set geen vuist maken tegen de Kroaten. In de tweede set was het spannender, maar maakten Mektic en Pavic in de tiebreak het verschil.

Wesley Koolhof had eerder op de dag met zijn Poolse dubbelpartner Lukasz Kubot wel de kwartfinales bereikt. Het als derde geplaatste duo versloeg de Japanners Ben McLachlan en Kei Nishikori in de supertiebreak: 7-5, 3-6, 10-6.