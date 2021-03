Andrey Rublev heeft dinsdag de tweede ronde gehaald van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Daarin staat de nummer acht van de wereld tegen Andy Murray.

In de eerste ronde was Rublev in twee sets te sterk voor de nummer tachtig van de wereld, de Amerikaan Marcos Giron: 7-6 (1) en 6-3.

Rublev steekt dit jaar in goede vorm. Met de Russische ploeg won hij de ATP Cup en op de Australian Open reikte hij tot de kwartfinales, waarin de latere finalist Daniil Medvedev te sterk was.

In de tweede ronde treft Rublev voormalig nummer één van de wereld Murray. De 33-jarige Brit was maandag te sterk voor Robin Haase.

Later op dinsdag komen onder meer Stan Wawrinka, Stéfanos Tsitsipás en Botic van de Zandschulp in actie in Rotterdam.