Stan Wawrinka is dinsdag meteen in de eerste ronde uitgeschakeld op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De winnaar van 2015 verloor van Karen Khachanov.

Wawrinka, die als achtste was geplaatst, werd in de eerste en tweede set één keer gebroken en doordat hij er niet in slaagde om terug te breken kostte hem dat de wedstrijd: 4-6 en 5-7.

In 2015 won Wawrinka in de finale van het ABN AMRO-toernooi van Tomas Berdych. Ook in 2019 haalde hij de eindstrijd, maar toen ging hij onderuit tegen Gael Monfils.

Stéfanos Tsitsipás bereikte dinsdag wel de tweede ronde. De nummer twee van de plaatsingslijst was in twee sets te sterk voor Jegor Gerasimov: 7-6 (4) en 7-5.

Tsitsipás verspeelde halverwege in zowel de eerste als de tweede set een break voorsprong, maar hij klaarde in de eerste set de klus via de tiebreak en in de tweede set met een nieuwe break bij 6-5.

Ook Rublev naar tweede ronde

Ook Andrey Rublev drong door naar de tweede ronde. De nummer vier van de plaatsingslijst rekende in twee sets af met Marcos Giron (7-6 (1) en 6-3). Alleen in de tweede set vielen er breaks (twee om één).

Tsitsipas neemt het donderdag in de tweede ronde op tegen Hubert Hurkacz, die Adrian Mannarino in twee sets opzij zette (6-3 en 7-6 (6)).

Rublev wacht in de tweede ronde een topontmoeting met Andy Murray. De voormalig nummer één van de wereld ontdeed zich maandag van Robin Haase.

Verder waren er dinsdag zeges voor Alex de Minaur (6-1 en 6-4 tegen John Millman) en Jérémy Chardy (4-6, 7-6 (5) en 7-6 (4) tegen Ugo Humbert). Later op dinsdag komt Botic van de Zandschulp nog in actie tegen Borna Coric.