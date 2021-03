Stan Wawrinka is dinsdag meteen in de eerste ronde uitgeschakeld op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De winnaar van 2015 verloor van Karen Khachanov.

Wawrinka, die als achtste was geplaatst, werd in de eerste en tweede set één keer gebroken en doordat hij er niet in slaagde om terug te breken kostte hem dat de wedstrijd: 4-6 en 5-7.

In de afgelopen jaren is Wawrinka wat weggezakt. De Zwitser veroverde in 2016 de titel op de US Open, maar haalde daarna nog enkel een paar keer de kwartfinales op een Grand Slam.

Andrey Rublev bereikte wel de tweede ronde. De nummer vier van de plaatsingslijst was in twee sets te sterk voor Marcos Giron (7-6 (1) en 6-3). Alleen in de tweede set vielen er breaks (twee om één).

Rublev steekt dit jaar in goede vorm. Met de Rusland won hij de ATP Cup en op de Australian Open reikte hij tot de kwartfinales, waarin hij onderuit ging tegen de latere finalist Daniil Medvedev.

In de tweede ronde neemt Rublev het op tegen voormalig nummer één van de wereld Murray. De Brit rekende maandag af met Robin Haase.