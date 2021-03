Robin Haase is niet van plan om op zoek te gaan naar een nieuwe vaste coach. De 33-jarige Nederlander neemt deze week afscheid van Raymond Knaap, die trainer wordt bij de KNLTB, en ziet het niet zitten om met iemand anders fulltime aan de slag te gaan.

"Ik heb vooral geen zin om veel geld uit te geven aan een vaste coach terwijl ik misschien geen toernooien kan spelen. Dan komt er geen geld binnen en blijf je het maar uitstrooien", verklaarde Haase maandagavond in Ahoy na zijn nederlaag tegen Andy Murray in de eerste ronde.

Tegen de 33-jarige Schot zat Knaap nog in de zogenoemde spelersbox, maar na het ABN AMRO-toernooi (Haase dubbelt dinsdag nog met Matwé Middelkoop in Ahoy) komt de samenwerking na vijf jaar ten einde. De ervaren Hagenaar kiest in ieder geval de komende periode voor een creatieve oplossing.

"Op sommige toernooien zal ik ervoor moeten kiezen om een fysio óf een coach mee te nemen. De eerste paar weken zal ik voor een fysio gaan als dat mogelijk is, maar dan moet ik wel eerst de juiste mensen zien te vinden", benadrukte Haase.

"Op andere toernooien, zonder fysio, zou ik op wekelijkse basis met een coach kunnen werken, maar niet meer fulltime. Ik heb altijd in mijn carrière geïnvesteerd en dat wil ik graag blijven doen, maar dat moet dan eigenlijk op een andere manier. Door bijvoorbeeld meer te betalen voor een fysio."

Robin Haase met zijn coach Raymond Knaap (tweede van links) in 2018 op het ABN AMRO-toernooi. Na vijf jaar komt er een einde aan de samenwerking. Robin Haase met zijn coach Raymond Knaap (tweede van links) in 2018 op het ABN AMRO-toernooi. Na vijf jaar komt er een einde aan de samenwerking. Foto: ANP

'Het niveau lag hoger dan onze ranking doet vermoeden'

In een van zijn laatste duels met een vaste coach wist Haase in een leeg Ahoy bijna te stunten tegen drievoudig Grand Slam-winnaar Murray. De Hagenaar pakte overtuigend de eerste set, maar na een verloren tiebreak ging het in de beslissende set alsnog mis (6-2, 6-7 (2) en 3-6).

"Op 3-1 in de derde set speelde ik mijn slechtste game uit de wedstrijd en toen veranderde het momentum", baalde Haase, die over het algemeen sterk voor de dag kwam. "We speelden beiden enkele geweldige punten. Murray is uitstekend met retourneren en toch wist hij 2,5 set lang geen enkele break te plaatsen."

"Het is jammer dat ik het niet in twee sets heb kunnen afmaken, want dan had ik gewoon van een heel goede wedstrijd kunnen spreken. Je kunt in ieder geval wel zeggen dat het niveau in de wedstrijd hoger lag dan onze ranking doet vermoeden."

Haase, die op basis van een wildcard meedeed aan het hoofdschema, strandde voor het derde jaar op rij in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi. Hij bezet op dit moment de 193e positie op de wereldranglijst.