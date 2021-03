Andy Murray vindt dat hij maandagavond zijn criticasters de mond heeft gesnoerd door Robin Haase in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi te verslaan. De Schot, die zich in Rotterdam terugknokte van een set achterstand, verbaast zich regelmatig over de harde kritiek die hij krijgt sinds hij terugkeerde na een zware heupoperatie.

"Elke keer als ik een wedstrijd verlies, hoor ik mensen zeggen dat ik moet stoppen en dat ik het niet meer in me heb", vertelde Murray op zijn persconferentie in Ahoy. "Als ik deze wedstrijd had verloren, en dat had heel goed gekund, dan zouden mensen zich hebben afgevraagd wat ik nog op de baan doe. Dat is niet makkelijk."

De 33-jarige Murray liet zich begin 2019 opereren aan een slepende heupblessure en maakte later dat jaar zijn rentree, maar is sindsdien zoekende naar zijn oude vorm. Ondertussen zijn de verwachtingen van buitenaf hoog; misschien wel te hoog als je ziet waar de drievoudig Grand Slam-winnaar vandaan komt.

"Ik speel met een metalen heup. Geloof me, dat is niet eenvoudig. En toch heb ik sinds mijn terugkeer al heel goede spelers zoals Stan Wawrinka, Matteo Berrettini en Alexander Zverev verslagen en mocht ik tegen Fabio Fognini serveren voor de wedstrijd. Waarom zou ik dan stoppen?", vroeg Murray zich hardop af.

"Omdat ik vorige week van een speler heb verloren (Egor Gerasimov in Montpellier, red.) die ik volgens de buitenwacht had moeten verslaan? Zelfs met slechts één goede heup kan ik me nog met de beste spelers in de wereld meten, dus geef me maar eens een goede reden om een punt achter mijn loopbaan te zetten."

'Ik wist niet zo goed wat ik moest doen'

Toch erkent Murray dat zijn spel tegen Haase niet om over naar huis te schrijven was. Door zijn vele fouten stevende de mondiale nummer 123 af op een kansloze nederlaag, maar hij richtte zich in de tweede set op en trok in het derde bedrijf door zes gewonnen games op rij toch aan het langste eind (2-6, 7-6 (2) en 6-3).

"Mentaal en fysiek was ik goed, maar mijn tennis was middelmatig", aldus Murray, die zijn frustraties regelmatig de vrije loop liet in Ahoy. "In totaal was ik denk ik anderhalf uur aan het worstelen met mijn spel. Ik wist gewoon niet zo goed wat ik moest doen. Uiteindelijk vond ik toch nog mijn weg en begon ik beter te spelen."

Murray heeft goede hoop dat zijn zwaarbevochten overwinning op Haase hem een duwtje in de juiste richting geeft. De winnaar van 2009 wacht in de tweede ronde een krachtmeting met de Rus Andrey Rublev of de Amerikaanse qualifier Marcos Giron.

"Mijn tennis is nog niet goed genoeg en moet beter, maar dingen kunnen snel beter worden. Deze wedstrijd kan daar zeker bij helpen. Fysiek sta ik er goed voor, dus ik ben benieuwd wat ik de rest van de week en de komende maanden kan gaan brengen."