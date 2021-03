Robin Haase is er maandagavond ondanks een sterk begin niet in geslaagd de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament te bereiken. De Hagenaar ging in een leeg Ahoy na 2,5 uur in drie sets ten onder tegen Andy Murray.

De 33-jarige Haase liet aanvankelijk weinig steken vallen tegen zijn Schotse leeftijdsgenoot en leek op weg naar een snelle en overtuigende zege. Murray knokte zich echter knap terug en zorgde ervoor dat de Nederlander voor het derde jaar op rij in de eerste ronde strandt in Rotterdam: 2-6, 7-6 (2) en 6-3.

Murray voorkwam juist dat hij net als in 2008 door Haase in de eerste ronde werd uitgeschakeld. De nummer 123 van de wereld, die sinds zijn comeback van een heupblessure nog zoekende is naar zijn topvorm, doet voor de zesde keer mee in Ahoy en won het toernooi in 2009.

Voor Haase had het duel met Murray een bijzonder tintje. De nummer 193 van de wereld, net als zijn opponent met een wildcard toegelaten tot het hoofdschema, deed voor de dertiende keer mee aan het ABN AMRO-toernooi. Daarmee passeert hij Jan Siemerink als speler met de meeste optredens in Rotterdam.

Door de uitschakeling van Haase is Botic van de Zandschulp de enige overgebleven Nederlander in het toernooi. De Veenendaler neemt het dinsdagavond op tegen de Kroaat Borna Coric. Murray wacht in de tweede ronde mogelijk een krachtmeting met Andrey Rublev, die eerst de Amerikaanse qualifier Marcos Giron treft.

Haase overklast Murray in eerste set

Op papier had Haase het niet getroffen met de loting, maar het bleek al snel dat hij voor de lege tribunes in Ahoy niet onderdeed voor Murray. De Hagenaar plaatste op 1-1 mede dankzij een aantal fraaie winners zijn eerste break en sloeg op 3-1 nog eens toe op de service van de drievoudig Grand Slam-winnaar.

Mede dankzij een prima eersteservicepercentage kwam Haase op zijn eigen opslag niet meer in de problemen en trok hij de eerste set in 34 minuten naar zich toe. Murray grossierde in onnodige fouten, maar de zo nu en dan hardop vloekende Schot herpakte zich in de tweede set.

De voormalige nummer één van de wereld ging gelijk op met Haase en bleef ook overeind toen hij op 3-3 twee breakpoints incasseerde. Haase gaf vrijwel niks weg in de soms lange rally's, maar juist op het moment suprême maakte Murray het verschil door in de tiebreak zeven van de negen punten te winnen.

In de beslissende set zette Haase direct de toon door op 1-0 een break te plaatsen en naar een 3-0-voorsprong uit te lopen, maar Murray gaf zich niet gewonnen. De mopperende Schot plaatste bij een 3-1-achterstand zijn eerste break van de wedstrijd en won ook op 3-3 de servicegame van Haase, waarna hij geen game meer uit handen gaf en een zwaarbevochten zege boekte.