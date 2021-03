Kiki Bertens vindt het moeilijk in te schatten hoe ze ervoor staat na haar kansloze nederlaag op het WTA-toernooi van Doha (0-6 en 2-6). Volgens de nummer elf van de wereld speelde haar opponente Jelena Ostapenko "echt heel indrukwekkend".

"Ik vond haar heel erg goed spelen. Ze miste weinig, sloeg heel erg veel winners en had overal wel een antwoord op. Daardoor is het lastig in te schatten waar je zélf staat", aldus de 29-jarige tennisster, die sinds oktober vorig jaar niet meer in actie kwam door een achillespeesoperatie.

"Je probeert je wel echt in de wedstrijd te werken, maar het was niet goed genoeg. Zij was gewoon echt de betere en had alles op haar racket. Het is niet anders en het is nu een kwestie van doorgaan met waarmee ik bezig ben."

Ostapenko staat op de wereldranglijst veertig plaatsen lager dan Bertens (51e om 11e), maar de 23-jarige Letse heeft in het verleden al bewezen dat ze af en toe ook een heel hoog niveau kan halen, met de titel op Roland Garros in 2017 als beste voorbeeld. Maandag kwam Ostapenko in 14 games tot liefst 26 winners, tegenover slechts 19 onnodige fouten.

Bertens verloor binnen een uur, maar klonk vlak na haar partij vrij opgetogen. "Natuurlijk ben ik gefrustreerd. Je hoopt natuurlijk bij je terugkeer gelijk het toernooi te winnen. Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar ze was gewoon te goed", aldus de Westlandse, die zich fysiek in orde voelde. "Mijn voet was goed vandaag en heeft me niet beïnvloed. Ik stond goed op mijn benen."

'Hopelijk tref ik iets mindere tegenstander in Dubai'

Later in de week komt Bertens in Doha nog wel in actie in het dubbelspel. "Ik ben blij dat ik met Lesley Pattinama-Kerkhove ben toegelaten, zodat ik tenminste nog minimaal één wedstrijd speel hier", aldus Bertens.

"En verder is het een kwestie van teruggaan naar de trainingsbanen en veel uren maken om me zo goed mogelijk voor te bereiden op het toernooi van Dubai. Hopelijk tref ik daar een iets mindere tegenstander."

Het WTA-toernooi van Dubai begint zondag.